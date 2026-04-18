お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が18日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。交際相手に金を貸した過去について語った。MCのお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春は、独身である大久保に好みのタイプを問い、同じくMCのタレント・藤本美貴は「収入とかも全然気にしないですか」と補足質問した。大久保は「自分の生活が自分でできるくらいの収入を持っていれば、全然十分」と明言