モーター大手ニデックは、一連の不正会計による決算へのマイナス影響は、純利益で累計1607億円に上ると発表しました。【映像】ニデックの会見の様子ニデックの不正会計問題をめぐっては、3月に公表された第三者委員会の1次報告書で、主に2020年度以降にグループ内の複数の拠点で費用計上の先延ばしや不適切な売り上げの計上などが行われていたと指摘されています。ニデックは17日、不正会計によるマイナス影響は、2025年度4