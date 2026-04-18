「有名人が勧めていたから」という理由で投じたお金は、暴落が来た瞬間に霧散します。投資の成否を分けるのは、銘柄の知識量ではなく、自分がそのリスクをどこまで「自分事」として理解しているか。本記事では、SNSで多くの初心者の背中を押し続けている投資家・たけ氏の著書『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAWA）より、不安を確信に変え、荒れ相場で「こんなときどうしたら」の悩みに答