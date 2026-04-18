岐阜県と滋賀県にまたがる「伊吹山ドライブウェイ」の今シーズンの営業が18日から始まりました。 【写真を見る】岐阜県と滋賀県にまたがる｢伊吹山ドライブウェイ｣ 今シーズンの営業開始 全長17キロのドライブ後に眺める景色は格別 伊吹山ドライブウェイは岐阜県関ケ原町から滋賀県米原市まで、約17キロを結ぶ自動車専用の有料道路です。 18日は開業を待ちわびたドライバーたちが列を作り、初日のドライブを楽