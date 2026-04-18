言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、自然素材から医療・服飾、そしてIT・外交分野で使われる専門用語まで、カタカナで表記されることの多い言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□く□□せっとぷろと□□ヒント：ワインの栓などに使わ