◇MLB ホワイトソックス9-2アスレチックス(日本時間18日、サター・ヘルス・パーク)ホワイトソックスの村上宗隆選手は「2番・ファースト」で先発し、6号満塁弾を放つなど5打数3安打4打点の活躍を見せ、チームの勝利に貢献しました。村上選手は初回の第1打席で空振り三振に打ち取られますが、3回の第2打席は先頭としてレフトへのヒットを記録すると、4回の第3打席はライト前ヒットで出塁します。5回の第4打席は空振り三振となります