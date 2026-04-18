16日に撮影された衛星画像。南シナ海を航行してシンガポールへ向かう米海軍の艦船「ミゲル・キース」が写っている/European Space Agency（CNN）米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は16日、米軍は中東から大きく離れた海域でもイラン関係の船を追跡する方針だと述べ、特にインド太平洋に言及した。英海運情報メディアのロイズ・リストによると、太平洋地域、とりわけマラッカ海峡周辺の停泊地には、イランのような国から違