お笑いタレントのなかやまきんに君が１８日、都内で行われた「渋谷女子インターナショナルスクール入学式」にサプライズゲストとして登場し、若者に向けて自身の経験を基に継続することの大切さを説いた。世界で活躍するインフルエンサーを目指す女性が集う通信制学校の入学式。ＭＣからきんに君の登場が明かされると、１５〜１６歳の新入生３８名からはどよめきと歓声が沸き起こった。壇上では自身の経験談も語り「デビュー