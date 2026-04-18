◆米大リーグアスレチックス２―９ホワイトソックス（１７日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１７日（日本時間１８日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」でフル出場し、メジャー初のグランドスラムとなる６号満塁本塁打を放つなど、メジャー２０試合目で初の１試合３安打と大暴れで、チームの大勝に貢献した。圧巻のアーチが出たのは、５―１で４