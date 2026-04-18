お笑いタレントのなかやまきんに君が１８日、都内で行われた「渋谷女子インターナショナルスクール入学式」にサプライズゲストとして登場した。世界で活躍するインフルエンサーを目指す女性が集う通信制学校の入学式。ＭＣからきんに君の登場が明かされると、１５〜１６歳の新入生３８名からはどよめきと歓声が沸き起こった。おなじみのフレーズ「ヤー！」「パワー！」を発して元気よく姿を見せたきんに君は「盛大な拍手いた