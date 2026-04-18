◆春季高校野球神奈川県大会▽４回戦横浜４―３鎌倉学園（１８日・サーティーフォー保土ケ谷）今春のセンバツに出場した横浜が土壇場の逆転勝利で鎌倉学園を下し、８強入りを決めた。１―１の２回途中からプロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）がセンバツ後初の公式戦のマウンドへ。しかし８回に２死一、二塁のピンチを招き、中前適時打で勝ち越しを許した。追い込まれた横浜は、９回に１死二塁から１番・川