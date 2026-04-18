ディープインパクト産駒の引退を惜しむ声が競馬ファンから相次いでいる。ＪＲＡは１８日、重賞３勝を挙げたヨーホーレイク（牡８歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）の競走馬登録抹消を発表。開催日にもかかわらず、?（旧ツイッター）のトレンド上位に入るほど反響が広がっている。同馬は全兄に報知杯弥生賞勝ちのカミノタサハラ、レパードＳ勝ちのボレアスを持つ血統馬。２歳７月の新馬Ｖからクラシック路線に乗