ソフトバンクは１８日、育成選手の大竹風雅投手と支配下選手登録が締結したと発表した。背番号は「５９」に決定。みずほペイペイドームで会見に臨んだ最速１５５キロ右腕は「うれしい気持ちが今は一番大きいです」と引き締まった表情で話した。２１年ドラフト５位で東北福祉大から入団した。しかし、２２年４月に右肘内側側副靭帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）および鏡視下右肘関節滑膜ひだ切除術を受けて登板