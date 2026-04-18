【モデルプレス＝2026/04/18】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）が4月16日、自身のInstagramを更新。手作りケーキを公開し、話題となっている。【写真】NiziUメンバー「才能の塊」と話題の手作りケーキ◆マコ、手作りケーキ公開マコは「初めてケーキデザインしてからケーキ作ってみた〜！！」とコメント。自ら考えて描いたケーキのデザインのイラストが写されたタブレットを横に添え、たくさんのハート型の