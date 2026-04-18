【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの藤田ニコルが4月17日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つTシャツのコーディネートを公開した。【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「だいぶ大きくなってきた」ふっくらお腹際立つ最新ショット◆藤田ニコル、ふっくらお腹のカジュアルコーデ公開藤田は「この日はユキとパープルコーデ」とコメント。ふっくらとしたお腹が際立つパープルのゆったりとした長袖Tシャツにデニム