◇ア・リーグホワイトソックス9−2アスレチックス（2026年4月17日サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で出場。14日（同15日）のレイズ戦以来、3試合ぶりとなる6号満塁本塁打を放った。また、第2、3打席でも安打を放ち、自身メジャー初の1試合複数安打でチームの勝利に貢献した。第2打席で左前打、第3打席で右前打を放った村上は、5―