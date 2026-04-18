ロッテの広池康志郎投手(23)が19日の楽天戦（楽天モバイル）に先発することが発表された。楽天は早川隆久投手（27）が先発する。大卒2年目の広池は今季3試合に登板して0勝0敗、防御率0・00。今季初先発だった前回12日の西武戦は勝利は逃したものの、7回1安打無失点と好投した。右腕は「ちょっと前回の登板が、初先発にしては内容が良すぎた」と振り返り、「前回の登板は忘れて、もう一回、自分の持ち味である真っすぐで、どん