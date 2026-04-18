■MLBアスレチックス 2ー9 ホワイトソックス（日本時間18日、サター・ヘルス・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのアスレチックス戦に“2番・一塁”で先発出場。7回の第5打席でメジャー初の6号満塁本塁打を放つなど、5打数3安打の大暴れでチームの勝利に貢献した。試合は1回、アスレチックスの先発・A.シバーリに対し、村上は第1打席で空振り三振を喫するも、3回の第2打席ではカーブを捉え左安打を放った。さら