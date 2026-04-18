日本ハムの有原航平投手（33）が、19日の西武戦（エスコン）で先発する。12日のソフトバンク戦では初回から3失点し、5回9安打6失点で敗戦投手となり「不甲斐ないピッチングが続いている。なんとかチームが勝てるように初回からしっかり投げていきたい」と意気込んだ。対西武打線の印象について「初球からどんどん振ってくる」と語り「一球目だったり先頭バッターだったりを大事にしていきたいなと思います」と、先を見据えた