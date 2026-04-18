アメリカのトランプ大統領は、イランが停戦期間中のホルムズ海峡の開放を発表したことについて、「世界にとって素晴らしく、輝かしい日になる」と歓迎しました。アメリカトランプ大統領「イランがホルムズ海峡を完全に開放し、通航に支障はないと発表した。世界にとって素晴らしく輝かしい日になるだろう」トランプ大統領は17日、イラン側がアメリカとの停戦期間中は「商船の通航のためにホルムズ海峡を開放する」と発表したこと