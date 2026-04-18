短時間や単発で働く「スポットワーク」を紹介されたのに雇用主から就業直前に一方的にキャンセルされたとして、労働者9人が仲介アプリ大手の「タイミー」に未払い賃金などの支払いを求める訴えを起こすことが分かりました。東京地裁に近く、訴えを起こすのは、東京や神奈川などに住む9人です。代理人の弁護士によりますと、9人は2021年10月以降、タイミーのアプリを通じて飲食店などの求人に応募し、マッチングしましたが、就業予