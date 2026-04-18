歌手和田アキ子（76）は18日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。16日に初めて東京ディズニーランドを訪れたことを報告し、どうしてもやりたかったというシンデレラ城前での「キス写真」撮影を実現できたと、喜びを爆発させた。シンデレラ城前で出川哲朗（62）と、キスをする1歩手前の写真をインスタグラムに投稿し、話題になっている和田だが、キスの仕方をめぐって、ア