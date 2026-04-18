気象庁によると、１８日午後１時２０分ごろ、地震がありました。震源地は長野県北部。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．０と推定。この地震による津波の心配はありません。震度５強を観測したのは、長野県大町市。震度５弱を観測したのは、長野市。新潟県内では以下の震度を観測しています。震度２を観測したのは、長岡市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市震度１を観測したのは、新潟北区、新