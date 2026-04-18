4月17日、日本バスケットボール協会（JBA）は、9月にマレーシアで開催予定の「FIBA U18女子アジアカップ2026」に向けたU18女子日本代表の第1次強化合宿に参加するメンバー24名を発表した。合宿は4月20日から味の素ナショナルトレーニングセンターにて開催される。 選出された24名は、3月に行われた「U18女子日本代表エントリーキャンプ」に参加した34名から絞り込まれた形。唯一のWリ