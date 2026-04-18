[4.17 国際親善試合 日本 0-3 アメリカ コロラド]日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間17日、アメリカ・コロラドで行われた国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦し、0-3で敗れた。アメリカとの3連戦は1勝2敗で終えた。日本は14日の第2戦で勝利し、1勝1敗で最終戦に臨む。第2戦から先発9人を変更。4-2-3-1の布陣を敷き、GKは平尾知佳、4バックは左からDF北川ひかる、DF熊谷紗希、DF古賀塔子、DF清水梨紗。2ボランチはMF宮