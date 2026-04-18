開催：2026.4.18 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 6 - 3 [ブルージェイズ] MLBの試合が18日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとブルージェイズが対戦した。 Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャーで試合は開始した。 4回表、5番 レニン・ソーサ 2球目をスクイズ成功でブルー