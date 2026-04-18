実業家で人気YouTuberのマックスむらいが17日、自身のXを更新し。現在の持ち株の損益状況をスクショ付きで報告した。【画像】気になる！株マイナス1600万円から爆益マックスむらい現在の含み益定期的に持ち株の損益を報告しており、今回は「1月末から含み損。3月末が私の一番の底、マイナス1600万。思わず「おいおい」と言いたくもなる」とつらい状況があったと報告。続けて「下落局面で「もう辞めなよ！」と周囲にドン引