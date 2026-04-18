タレントの新山千春が、18日までに自身のブログを更新。俳優の中尾明慶とのYouTubeコラボを報告し、撮影の様子を公開した。愛車のトヨタ「ランドクルーザー70」を背景に、笑顔あふれる写真の数々が注目を集めている。【写真】愛車「ランクル70」前で大はしゃぎする新山千春と中尾明慶新山は「スペシャルゲストさんが出演してくれました！！」と切り出し、自身のYouTubeチャンネルで中尾とのコラボ動画を公開したことを報告。愛