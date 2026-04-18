18日午後1時20分ごろ、長野県で震度5強の地震がありました。 この地震による津波の心配はありません。 気象庁によりますと午後1時20分ごろ、長野県大町市で震度5強を観測する地震がありました。このほか、震度5弱を観測したのは、長野市、震度4を観測したのは、小川村です。また、長野県中部の広い範囲で震度3を観測しています。震源地は長野県北部。地震の規模を示すマグニチュードは5.0で、震源の深さは10キロと推定さ