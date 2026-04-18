敵地アスレチックス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第5打席に、今季6号でメジャー移籍後初となる満塁弾を放った。チームも9-2と快勝した。村上は既に2安打をマークして迎えた7回の第5打席、2死満塁という大チャンスを生かした。フルカウントから甘く入った速球を強振すると、確信歩き。打球はバックスクリーンへ一直線で、飛