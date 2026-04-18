ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、自身へのリベンジを期す那須川天心（帝拳）に言及した。５月２日控える元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝との初防衛戦に向けた練習公開を前に、所属ジムで会見。「よくなってる部分もあるが、また戦えば自分が勝つ自信もある」と話した。拓真は昨年１１月２４日、ＷＢＣ同級王座決定戦で那須川に３―０の判定勝利を収め、１年１か