◆春季高校野球神奈川県大会▽４回戦横浜４―３鎌倉学園（１８日・サーティーフォー保土ケ谷）今春のセンバツに出場した横浜が土壇場の逆転勝利で鎌倉学園を下し、８強入りを決めた。横浜は初回に先取点を奪ったが、その裏に先発・林田滉生投手（３年）が２死一、三塁から右前適時打を浴びて同点に。さらに２回に無死二塁のピンチを背負うと、カウント２―２の場面でプロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）がセ