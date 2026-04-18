４月１８日の中山６Ｒ・３歳１勝クラス（牝馬限定、芝１８００メートル＝６頭立て）は、２番人気のルージュボヤージュ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父コントレイル）が、一騎打ちを制して転厩初戦を白星で飾った。勝ち時計は１分４９秒４（良）。スッとハナへ行くと直線は２着ターンザテーブルスとのマッチレース。最後は全く並んだ形でゴールしたが、わずかに軍配が上がった。戸崎圭太騎手は「頭数が少なかったですし、スタ