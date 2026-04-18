◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節東京Ｖ―千葉（１８日・味スタ）Ｊ１千葉は、１８日にアウェーで東京Ｖと対戦する。ホームで行われた２週間前の前回対戦では３―２と勝利。前半にＦＷ呉屋の２ゴールで試合を有利に進めると、後半開始早々に２失点して同点に追いつかれるが、ＤＦ日高ゴールで勝ち越した。ＧＫスアレスが今季初先発となり、ＤＦ久保庭が３試合ぶり、ＭＦ安井が２試合ぶり、ＭＦ姫野が５試合ぶりの先発