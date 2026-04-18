そろそろマイホーム購入を意識し始めた、30代兼業主婦の筆者。 そんな筆者が、後悔してもしきれない母とのエピソードをご紹介します。 高校生の頃、母が買った土地を「そんなのいらない！」と無碍にしてしまったあの日から20年。ふと現在の価格を調べると、その土地はまさかの暴騰を遂げていて！？ 隣の土地を購入した母の想い