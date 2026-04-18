元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、リスザルとふれあう様子を公開した。希空は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「リスザルちゃんに会いに行ってきた」と書き出すと、半袖シャツ×ミニ丈ボトムス姿でリスザルを腕に乗せて触れ合う姿などをアップし、「手に乗ってくれたのに反応に困ってる笑」と振り返った。この投稿にはファンから多くの「いい