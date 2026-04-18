◆パ・リーグ日本ハム―西武（１８日・エスコンフィールド）今季限りでの引退を表明している栗山巧外野手が１８日、今季初めて出場選手登録された。この日の日本ハム戦（エスコン）ではスタメンは外れてベンチスタートとなったが、今季１軍初出場をうかがう。１７日に１軍に合流。「やってきていることをしっかり出せるように。いまさら力んでも１０メートル飛距離が伸びるわけじゃないし（笑）。チームメートやファンのみな