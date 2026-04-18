大型の台風4号は、今日18日は小笠原近海を北上し、明日19日には進路を東よりに変えて南鳥島近海を進む見込みです。小笠原諸島では大しけとなっているため、うねりを伴った高波に警戒してください。また、北海道から九州・沖縄の太平洋沿岸も、台風からのうねりが届いて波が高くなっている所があり、注意が必要です。大型の台風4号小笠原近海を北上中今日18日正午現在、大型の台風4号は、小笠原近海を時速15キロの速さで北へ進ん