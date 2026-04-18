【新華社北京4月18日】中国台湾の漁船1隻が16日、釣魚島海域黄尾嶼の北東約76カイリ（約141キロ）で火災を起こした。船内には7人の乗組員が乗っていた。事故発生後、パトロール中だった中国海警艦艇が現場海域に向かい、消火活動と捜索救助に当たった。これまでに6人が救助され、残る1人の捜索が続いている。中国海警局は法に基づき台湾地区を含む中国の漁民の生命と財産の安全を引き続き守り、関係海域の正常な航行と操業秩序