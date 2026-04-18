お笑いタレント東野幸治（58）が17日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。吉本の“芸人組合会長”候補を予想した。上方落語協会の会長選挙について、聞き手の桂三度（渡辺あつむ）から情報を得た東野。「このシステムで、吉本興業全タレントの“会長”決めるって考えたらオモロない？」と切りだし、三度も「めちゃめちゃオモロイです」と応じた。三度によると、上方落語協会の会長選