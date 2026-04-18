【シドニー共同】オーストラリアのマールズ副首相兼国防相は記者会見で「オーストラリアの防衛産業発展に多くの機会を提供する。（防衛装備品輸出ルールの）規制緩和はもがみプロジェクトの遂行に極めて重要だ」と述べた。