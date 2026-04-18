【国際親善試合】アメリカ代表 3−0 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）【映像】衝撃の「衝撃8秒カウンター」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が、“ワールドクラスの8秒カウンター”に沈んだ。ビルドアップのミスを突かれた失点にファンたちも落胆している。パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパンは、日本時間4月18日