18日午後1時20分ごろ、長野県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度5強を観測したのは、長野県の大町市です。【各地の震度詳細】■震度5強□長野県大町市■震