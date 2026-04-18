きょう（18日）午後0時40分ごろ、岡山県倉敷市真備町上二万で「建物が燃えている」と消防に通報がありました。消防車など9台が出て消火に当たっています。けが人がいるかどうかなどはわかっていません。（18日午後1時現在） 【写真を見る】【速報】倉敷市真備町で住宅から出火か消火作業中「建物が燃えている」と通報（18日午後1時現在）【岡山】 現場付近の地図