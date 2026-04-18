歌手の和田アキ子（76）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。インスタグラムで話題となった写真の舞台裏を明かす場面があった。。4月10日に誕生日を迎え、11日の放送で出川哲朗や勝俣州和らとともにお祝いで東京ディズニーランドへ行くことを明かしていた和田。16日には実現した様子を自身のインスタグラムで公開していた。そんな中、