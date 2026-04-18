本気の恐竜vs人間の死闘という妥協なき全面戦争を描いた映画『Primitive War（原題）』が、『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』の邦題で、8月7日より日本公開が決定（配給：オンリー・ハーツ+キングレコード）。あわせて予告映像とメインビジュアルが解禁された。【動画】『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』予告映像2025年夏、海外公開されるや否や「これを待っていた！」「本当に観たかったのはこれだ！」と絶賛の声が世界20ヶ