気象庁によりますと午後1時20分ごろ、甲信越地方で震度5強の地震がありました。震度5強を観測したのは、長野北部、震度3を観測したのは、長野中部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。