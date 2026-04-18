タレントの中川翔子が18日、自身のインスタグラムを更新。昨年9月に出産し、4月に保育園入園式を迎えた双子の近況を報告した。中川は「ここ数日お互いを認識してまたなにか話したりしてます双子らしく一緒に遊ぶようになったらかわいいなー」と書き出し双子の成長を報告。「もうすっかり回復してまた2人とも保育園通えてますが6か月の免疫が終わりを迎えたのかお兄ちゃん初めての発熱があり大変でした！」と長男が体調