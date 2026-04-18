◇東京六大学野球春季リーグ戦第2週第1日早大5―0東大（2026年4月18日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、2季ぶり50度目の優勝を目指す早大は5―0で東大を下し、初戦を飾った。初先発した最速143キロ左腕・香西一希主将（4年）は1安打13三振で完封勝利を挙げた。直球、スライダー、スプリットなどをコーナーに集め、6回1死まで完全投球を続けるなど隙の無い投球でゼロを並べた。「本当にフォアボールがな