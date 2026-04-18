俳優荒木飛羽（20）が18日、都内で、カレンダー発売イベント取材会に出席した。毎年カレンダーを発売している荒木は「今年も皆さんに喜んで頂けるカレンダーになっていればうれしい」と笑顔を見せ、「ワイワイ楽しく撮影できました」と振り返った。今回のカレンダーでは癒やしをテーマにさまざまなパジャマ姿を披露。「プライベート感を出すことにこだわりました。保育園児の頃から家でくまのぬいぐるみ、ディズニーのダッフィーを